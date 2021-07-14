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الحكومة توافق علي إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

02:00 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الحكومة توافق علي إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مصر للمعلوماتية"، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.​​

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