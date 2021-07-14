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الحكومة تصدر قرار جديد بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية

01:52 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الحكومة تصدر قرار جديد بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

على أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

مصطفي مدبولي السيارات الكهربائية محطات شحن السيارات الكهربائية مجلس الوزراء

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