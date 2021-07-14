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محافظ الجيزة يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد منسي"

01:43 م الأربعاء 14 يوليه 2021
محافظ الجيزة يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد منسي"

البرنامج التدريبي

كتب- يوسف عفيفي:

التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، في نهاية البرنامج التدريبي الخاص بهم والذي امتد لمدة شهرين داخل محافظة الجيزة في الفترة من ٢٢ مايو وحتى ١٥ يوليو في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وبالتعاون مع المحافظة.

واطلع محافظ الجيزة، من متدربي البرنامج الرئاسي علي مدي الإستفادة التي تحققت لديهم خلال فترة تواجدهم ومعايشتهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والخبرات التي تم اكتسابها من خلال الجولات والعمل الميداني بالإضافة إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وإبراز المعوقات التي واجهتهم انطلاقا من معايشتهم للأجهزة التنفيذية خلال الشهرين الماضيين.

وأكد المحافظ، بأن العمل والمعايشة الميدانية بجانب البرامج التدريبية التي يتلقاها المتدربين بالأكاديمية سيساهم في رفع قدراتهم من خلال تأهليهم بأحدث أساليب الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في العديد من الوظائف بالجهاز الإداري بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن البرنامج الرئاسي للتنفيذيين سيساهم في إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر المستقبلية وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن فترة البرنامج التدريبى بالمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الشهيد منسي أحمد منسي منظومة العمل

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