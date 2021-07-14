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بحضور السيسي.. احتفالية كبرى لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غداً

01:35 م الأربعاء 14 يوليه 2021
بحضور السيسي.. احتفالية كبرى لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غداً

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب يوسف عفيفي:

تنطلق غدا الخميس، احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.

وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة قرى الريف المصري احتفالية كبرى مؤسسة حياة كريمة

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