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غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

12:34 م الأربعاء 14 يوليه 2021
غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

انقطاع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن الضباط وامتداد الضباط- مساكن الصعيد ج والوادي- مساكن الجيزة التجاري والنيل- مساكن الاسكان الاجتماعي أملاك 8 - مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات - موقف الإقاليم الجديد- مستشفى السلام العام - منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين - قسم شرطة السلام أول وملحقاته).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 15-07-2021 وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي الجمعه الموافق 16-07-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

انقطاع المياه شركة مياه الشرب القاهرة الجيزة

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