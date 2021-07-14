كيف تصبح نحالاً محترفاً؟.. دورة تدريبية لـ"وقاية النباتات" لتنمية الخبرات في نحل العسل

كتب- مصراوي:

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تصبح نحالاً محترفاً؟"، خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ يوليو ٢٠٢١ بفرع المعهد بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تنمية خبرات شباب النحالين في مجال تربية نحل العسل؛ بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي من مشروعات تربية نحل العسل وتشجيع الشباب على العمل الحر وإنشاء المناحل للإسهام في حل مشكلة البطالة، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن مثل هذه الدورات تكتسب أهمية كبيرة لدورها في نقل الخبرات ونتائج الأبحاث العلمية من الأساتذة بالمعهد إلى النحالين؛ وبخاصة الشباب منهم، والتعرف على المشكلات التي تواجه النحالين لحلها بالطرق العلمية السليمة، وذلك لما لنحل العسل ومنتجاته من العسل وسم النحل وغذاء الملكات والبروبوليس من فوائد جمة كغذاء ودواء للإنسان بجانب الدور المهم الذي يلعبه النحل في التلقيح الخلطي للنباتات بما يزيد من إنتاجيتها ويحسن من جودتها.

وشارك عدد كبير من النحالين من محافظات أسيوط والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة، وقام بالتدريب العملي والنظري فيها مجموعة من الخبراء المتخصصين من أساتذة قسم بحوث نحل العسل بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بسخا- كفر الشيخ، وشملت محاور الدورة التعرف على سلالات نحل العسل وكيفية إنشاء منحل نموذجي وأعمال النحالة التي تُجرى على مدار العام وأهم منتجات نحل العسل وفوائدها وإنتاجها تجارياً، وأهم الآفات والأمراض التي تصيب نحل العسل وكيفية علاجها.

وأشرف على تنفيذ الدورة الدكتور الزاهي صابر، رئيس فرع المعهد بسخا، وبحضور الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة.