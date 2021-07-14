أقل شقة بـ 185 ألفا.. الإسكان تعلن المشروعات التى سيتم طرحها بنظام التمويل العقاري

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كتب- محمد عبدالناصر:

بعد ترقب دام حوالي 4 أشهر من الإعلان لأول مرة عن مبادرة التمويل العقاري، في مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء الشروط والإجراءات المتبعة لتنفيذ المبادرة.

وقالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن البنك المركزي عن إطلاقها اليوم، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، لافته إلى أن محدودي الدخل يحصلون على دعم نقدي لأن دخلهم منخفض ويستحقون دعم الدولة.

وأوضحت عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، لافتة إلى أنه سيتم طرح مشروعات بداية من 185 ألفا وحتى 350 ألف جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل.

وأشارت إلى أن الوحدات التى يصل سعرها لـ185 ألفا، هي وحدات جاهزة تم تنفيذها في أوقات سابقة وهى وحدات جاهزة للتسليم، لكن أي وحدات يتم تنفيذها في الوقت الحالى لا يقل ثمنها عن 310 آلاف والتي كانت في آخر إعلان لسكن لكل المصريين.

وتابعت: بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأشارت إلى أنه يوجد شقق في مشروع سكن مصر ودار مصر سيتم طرحها قريبا وهذه الوحدات ستكون وفقا للمبادرة الجديدة بـ3%.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

واستطردت أن المبادرة تشمل أصحاب المهن الحرة، مشيرة إلى أن البنوك ستقوم بالتحقق من دخل أصحاب تلك المهن بطريقة غير نمطية.

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