ليست خصخصة.. وزير النقل: إسناد إدارة وسائل المواصلات الحديثة إلى شركات خاصة -صور

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن كل وسائل المواصلات الحديثة؛ مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأوتوبيسات BRT، سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلي قطاع خاص دوليين متخصصين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، التي شهدها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء؛ بهدف التعاون بين القطاعَين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين، وصولاً إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًّا، وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وأضاف الوزير أن مشاركة القطاع الخاص في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة؛ خصوصًا أن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة، وأن قيمة التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها، وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح وزير النقل أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، يمثل نقل نوعية مهمة في منظومة السكة الحديدية؛ حيث إن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيسهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيًّا على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.