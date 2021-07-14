"الكهرباء": استمرار الطوارئ حتى انتهاء الثانوية العامة.. والدفع بمولدات أمام اللجان

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ تزامناً مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المصدر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتابع بنفسه أعمال تأمين التغذية الكهربائية للجان الثانوية العامة خلال تأدية طلاب الشعب المختلفة الامتحانات.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إلى أنه للمرة الأولى تتخطى أحمال التغذية الكهربية خلال وقت الذروة 32 ألف و٤٠٠ ميجاوات أول من أمس.

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات، اتخذت عدداً من الإجراءات لتأمين انتظام التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة منذ انطلاقها السبت الماضي، في اللجان المخصصة لها بجميع محافظات مصر ، مؤكدًا أنه تم الدفع وتوفير وحدات الديزل المتنقلة بديلة لمصدر التغذية في حالات الطوارئ.

وقررت شركات التوزيع اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان استقرار وانتظام التغذية الكهربائية داخل لجان الثانوية العامة، سواء كانت لجان النظام أو المراقبة أو تقدير الدرجات، وهي كما يلي:

- وقف أعمال الصيانات خلال فترة الامتحانات والاستعداد الكامل لجميع وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة في الطوارئ.

- تكليف جميع رؤساء شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء برفع حالة الطوارئ لديهم والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

- تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى على مستوى الجمهورية والتدخل السريع لحلها.

الحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.