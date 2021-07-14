ضعف المياه ببعض المناطق بمدينة الشيخ زايد 9 مساء اليوم
كتب- مصراوي:
أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق (المجاورة 4 الحي 16 - الحي 17 ) بالمدينة، وذلك اعتباراً من الساعة الـ9مساء اليوم الأربعاء الموافق 14/7/2021، وحتى الساعة الـ٧صباح غدٍ الخميس الموافق١٥/٧/٢٠٢١.
وأوضح المهندس مصطفى فهمي، أن ضعف المياه، لأعمال إصلاح خط مياه قطر 600مم GRP وتغييره بخط صلب بدلا منه، وذلك لتحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.
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