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ضعف المياه ببعض المناطق بمدينة الشيخ زايد 9 مساء اليوم

09:52 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
ضعف المياه ببعض المناطق بمدينة الشيخ زايد 9 مساء اليوم

المهندس مصطفى فهمي

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق (المجاورة 4 الحي 16 - الحي 17 ) بالمدينة، وذلك اعتباراً من الساعة الـ9مساء اليوم الأربعاء الموافق 14/7/2021، وحتى الساعة الـ٧صباح غدٍ الخميس الموافق١٥/٧/٢٠٢١.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، أن ضعف المياه، لأعمال إصلاح خط مياه قطر 600مم GRP وتغييره بخط صلب بدلا منه، وذلك لتحسين ورفع كفاءة أداء منظومة المياه بالمدينة.​

مصطفى فهمى جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ضعف المياه

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