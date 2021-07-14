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بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"الزراعة" لتطوير البنية المعلوماتية الزراعية

09:50 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
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كتب- مصراوي:

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" والتي نظمتها شركة "إي أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

والبروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضي الزراعية وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة.​

تطوير البنية المعلوماتية الزراعية هالة السعيد السيد القصير وزير الزراعة التحول الرقمي

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