اليوم.. طلاب الثانوية العامة علمي يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

كتب - أسامة علي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية/ رياضة)، اليوم الأربعاء، امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا.

يبدأ الامتحان في الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على اوراق او ملازم يتم تدبيسها او اضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، و من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الإمتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة( المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبيةالأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.

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