هل بدأت فنادق الغردقة تلقي حجوزات السياحة الروسية.. المنشآت الفندقية تُجيب

كتب - يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن ما تردد بشأن تلقي بعض فنادق مدينة الغردقة حجوزات السياحة الروسية من جديد بعد انقطاع دام 6 سنوات "غير صحيح وعلينا التريث لحين بدء تنفيذ القرار".

وأكد الشاعر، لمصراوي اليوم، عدم وصول أية رحلات سياحية مباشرةً من روسيا إلى مطار وفنادق الغردقة، موضحًا أن أي حجوزات تأتي عن طريق الطائرات العادية القادمة إلى القاهرة فقط ومن ثم إلى الغردقة.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن بعض الروس الموجودون في فنادق الغردقة أو شرم الشيخ يأتون عن طريق الطائرات المسافرة من القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي وهذا يتم بشكل يومي.

وأشاد الشاعر، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد انقطاع دام 6 سنوات قائلا: "ممتاز.. لكن لم نـر شيئاً على أرض الواقع حتى الآن غير الطائرات القادمة من القاهرة إلى الغردقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع يوم الخميس الماضي، مرسوماً برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

من جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن السياحة الروسية من السياحات المهمة جداً وكانت يوما من الأيام تمثل 30% من تدفق السياحة لمصر، وتعمل رواجاً ضخماً على الشواطئ، وكان لها مرود أهم من حيث استعادة مصر لسمعتها أمنيا على مستوى المطارات.

وأكد عثمان لمصراوي، أن روسيا دولة صانعة قرار سياحي، بمعنى أن هناك دول كثيرة تتبعها وبمجرد ما تعود لمصر ستعود دول أخرى، ونحن ننتظر قرار عودة السائح الروسي.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن السياحة الثقافية لأول مرة هذا العام سيكون لها نصيب كبير للغاية من السياحة الروسية عندما تعود.

جدير بالذكر، أن موسكو علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.​