48 ساعة فرصة أخيرة.. خطوات الحصول على شقة في الإسكان التعاوني (أسعار ومواصفات)

كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من حجز المرحلة جديدة من شقة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، يوم 15 يوليو الجاري، حيث يتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، وسداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة، ويصل سعر كراسة الشروط 200 جنيه.

مواصفات المشروع:

ويتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم 28 يوليو بعد انتهاء فترة الحجز.

ويتكون المشروع من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج، وتصل مساحة الوحدات إلى 109 أمتار و152 مترًا.

يتم تسليم الوحدات بنظام نصف التشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط، ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021، بمدة سداد تصل لـ20 سنة.

الأسعار:

سجل سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار 708 ألف جنيه، فيما بلغت جدية الحجز 70 ألف جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة.

أما الشقة الـ152 مترًا وصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، حيث يمكن سداد 60% أو 70 من ثمن الوحدة قبل الاستل

نظم السداد:

نظام السداد للوحدة الـ 109 أمتار، سيكون عبارة عن سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، و141 ألفا دفعة تخصيص ثم 212 ألفا، دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 60% من ثمن الوحدة ويتبقى 40% سيتم سدادها على 5 سنوات عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 19 ألفا، بحوالى 6300 جنيه شهريا.

أما لو تم سداد ثمن الوحدة على 20 عاما، سيكون عبارة عن سداد 70 ألف جدية حجز، 141 ألف جنيه دفعة تخصيص ثم 212 ألفا دفعة تعاقد واستلام، وبهذا يكون الحاجز سدد 60% من ثمن الوحدة ويتبقى 40% سيتم سدادها على 20 سنة عبارة عن أقساط ربع سنوية قيمة القسط 8815 ألفا، بحوالى 2900 جنيه شهريا.