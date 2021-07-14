وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

أجرى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار زيارة لمبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على انتظام سير العمل بالمطار، ومتابعة حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية، وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال إجازة الموسم الصيفي الحالي.

خلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة الوصول، ومنطقة الأسواق الحرة، ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل مبنى المطار، حفاظًا على سلامة وصحة العاملين والركاب.

وأشاد الوزير بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، ووجه بضرورة الاستعداد للزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى، والإجازات الصيفية، حيث من المقرر أن تنظم مصرللطيران ٢٤٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة خلال إجازة العيد، وكذلك كثافة التشغيل التي تشهدها رحلات الوصول الدولية خلال تلك الفترة.

وفي ختام جولته، قدم وزير الطيران المدني الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركات الخدمات العاملة بالمطار، وذلك علي جهودهم المشرفة.