وزيرة الثقافة توجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته لمعرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض.

وأعربت عبدالدايم، خلال تسليم جوائز الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه الدورة والتي جسدت القدرة على تنظيم الأحداث الدولية بنجاح في ظل التحديات، مشيدة بالتزام الجمهور بالإجراءات التنظيمية وبالإقبال الكبير على مبادرة "ثقافتك كتابك" والتي تجاوزت مبيعاتها حتى اليوم أكثر من 100 ألف نسخة، مشيرة إلى أن إقامة المعرض يمثل الحرص على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر.

وأثنت على تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، والتي سجلت حتى اليوم أكثر من 211 مليون زيارة، ووصل عدد زائريها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية أكثر من مليون ونصف زائر، كما وصل عدد التذاكر التي تم حجزها إلكترونياً قرابة الـ600 ألف تذكرة، فيما بلغ عدد الجولات الافتراضية للمعرض أكثر من 200 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بالجولات الافتراضية أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة.

وأعلنت وزيرة الثقافة اقتراب عدد الزوار من المليون زائر حتى الآن بالرغم من تحديات كورونا ، كما هنأت الفائزين بجوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ووجهت الشكر للجان التحكيم.