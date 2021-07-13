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"الصحة" تكشف مفاجأة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

11:11 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
"الصحة" تكشف مفاجأة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

كريم صبري

القاهرة - مصراوي:

كشف الدكتور هشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، عن مفاجأة في واقعة غرق "كريم" شقيق الفنان رامي صبري في ترعة المريوطية أثناء هروبه من مصحة طبية لعلاج الإدمان.

وقال زكي في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة التي كان يعالج فيها شقيق الفنان رامي صبري ليست منشأة لعلاج الإدمان، ولم تحصل على أية تراخيص.

وأوضح أن تلك المؤسسة عبارة عن فيلا عادية مكونة من بدروم وطابقين، وبها عدد من النزلاء وغير مستوفاة الاشتراطات الصحية، وكذلك معايير مكافحة العدوى.

وأكد أن تلك المنشأة لم تتقدم بطلب للحصول على تراخيص، لافتًا إلى إجراء حملات للتفتيش وإغلاق تلك المؤسسات غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار زكي إلى حصول نحو 20 مستشفى و95 مركزًا على تراخيص كمؤسسات خاصة لعلاج الإدمان.

كريم صبري وزارة الصحة غرق شقيق رامي صبري مصحة طبية

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