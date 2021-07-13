المقدم وسعر الوحدة.. ننشر مواصفات الشقق والشروط للاستفادة من التمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، يتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويستعرض مصراوي مواصفات الشقق وشروط التقديم:

مواصفات الشقق:

- تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

- لا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

- السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

شروط المبادرة:

- أن يكون مصري الجنسية.

- بالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب بنسبة، ومقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15% إلى 20%.

- وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري والذي وصل لـ350 ألف، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة عن 1.4 مليون جنيه.

- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل يمكن الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للحالات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.