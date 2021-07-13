34 فنانًا مصرياً يصلون روما للاحتفال بمرور 150 عاما على أوبرا عايدة

القاهرة - مصراوي:

وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية، والذي سيقدم العرض التاريخي أوبرا عايدة وكان في استقبالهم أعضاء من السفارة المصرية في روما والدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وأكدت هبه علي أهمية العرض الذي يقام بمناسبة الاحتفال بمرور ١٥٠ عاما على تقديم أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي العالمي فيردي في مصر.

وأشارت إلى شغف الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية لمشاهدة عرض أوبرالي مصري خالص يبدع فيه فناني الأوبرا المصرية وكتب خصيصا من أجل مصر، موضحة أهمية دور القوي الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب خاصة أن أكاديمية الفنون بروما تعد بوابة ذهبية للثقافة والفنون المصرية إلى أوروبا.

وكان الوفد الفني المصري الذي ضم ٣٤ فنانا قد بدأ التجهيزات الفنية للعرض وتجهيزات قاعة المعارض بالأكاديمية التي تحتضن معرضا لصور فوتوغرافية يتضمن تصميمات واكسسوارات وملابس أوبرا عايدة لأكثر من مائة صورة.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديه نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس، أسامة علي في دور الرسول، عزت غانم في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

يذكر أن تقديم أوبرا عايدة يأتي احتفالاً بمرور 150 عاما على ظهورها للنور لأول مرة على مسرح الاوبرا الخديوية عام 1871 ويواكب ختام الموسم الفني والثقافي بالاكاديمية المصرية للفنون بروما .

المعروف أن أوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى ، وكان من المقرر تقديمها لاول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.