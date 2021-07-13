لإعادة الانضباط.. محافظة الجيزة تزيل المخالفات والإشغالات بشارع ناهيا

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كتب- مصراوي:

شنت محافظة الجيزة، أكبر حملاتها لتحقيق الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، استجابة لشكاوى المواطنين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كافة التعديات على الطريق العام والإشغالات التابعة للمحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكن حي بولاق الدكرور بالتعاون مع الجهات المعنية من رفع حوالي ١٠٠ حالة إشغال من شارع ناهيا بالإضافة إلى رفع فروشات الباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق.

كما شملت توجيهات المحافظ لهيئة النظافة والتجميل بنشر فرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات والرتش وتجريد وكنس الطريق لرفع كفاءة النظافة بذلك الشارع الحيوي.

وشملت الحملة مشاركة جهاز السرفيس في تنفيذ حملة مكبرة على سيارات السرفيس والميكروباص التي تعمل بدون خطوط سير أو التراخيص اللازمة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور، بالاستمرار في تنفيذ الحملات ومتابعة دورية للشارع للتأكد من عدم عودة المخالفات مجددًا.