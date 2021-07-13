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صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن شروط الحصول على شقة بالتمويل العقاري (إنفوجرافيك)

09:28 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن شروط الحصول على شقة بالتمويل العقاري (إنفوجرافيك)

شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري انفوجرافيك عن شروط مبادرة التمويل العقاري التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4 آلاف و500 جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

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الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري البنك المركزي

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