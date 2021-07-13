مصادر: فوز المخرج علي بدرخان بجائزة السينما في معرض الكتاب

القاهرة - مصراوي:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، فوز المخرج الكبير على بدرخان بجائزة السينما، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن كتابه "ثلاثية صناعة الفيلم"، الصادر عن هيئة الكتاب.

وتعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقات الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم، بقاعة المنارة - محور المشير، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى امريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

إلى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.