رئيس الأسقفية لوزير الأوقاف: الرئيس السيسي أشعر المسيحيين بالأمان

كتب مينا غالي

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر التهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك على رأس وفد كنسي بمقر الوزارة.

وقال المطران سامي إن الرئيس السيسي غير شكل الحياة في مصر طوال سبع سنوات حتى إنه أشعر المسيحيين بالأمان إذ يحرص على تهنئتهم في الأعياد مضيفًا: لقد خلق نهضة هائلة في المجال الاقتصادي والصحي.

وثمن المطران سامي جهود وزير الأوقاف في الدعوة للمواطنة وللتصدي للخطابات المتطرفة في المجتمع مؤكدًا على أهمية دور الوزارة في نشر الإسلام الوسطي.

من جانبه قال وزير الأوقاف إن مصر معروفة بالتسامح سواء لطبيعة أهلها أو إنها مزيج من الحضارات المختلفة مؤكدًا: كوزارة أوقاف نتواصل مع جميع الكنائس المصرية وأيضًا خارج مصر بهدف العمل الوطني والإنساني المشترك.

ودعا الوزير الكنيسة الأسقفية للمشاركة في مؤتمر الوزارة قائلًا: مؤتمرنا القادم يحمل شعار "عقد المواطنة" لأنها تمثل الحل العصري للتعايش السلمي فالتجربة المصرية فريدة وجديرة أن تدرس وقد قلت ذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

واستكمل الوزير: عندما يتحدث الناس عن المواطنة يذكرون التسامح الديني فقط بينما نحتاج لقبول التنوع داخل الدين الواحد وإعطاء المرأة حقوقها جزء من المواطنة وأيضًا التنوع العرقي مشمول في المواطنة التي تعني الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة.

في نهاية اللقاء قدم الوزير كتبًا من إصدارات الوزارة لوفد الكنيسة الأسقفية بينما أهداه رئيس الأساقفة كتاب منارة الرجاء الذي يرصد خدمات الكنيسة على مدار عشرين عامًا.

حضر اللقاء كلا من القس يشوع بخيت عميد مساعد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى لجنة الحوار والأستاذ سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.