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السيسي يعزي رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى كورونا

06:27 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
السيسي يعزي رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

السيسي برهم صالح حريق مستشفى كورونا رئيس العراق

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