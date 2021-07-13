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حدث في 8 ساعات| إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري.. وقرار حكومي بإجازة عيد الأضحى

05:49 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري.. وقرار حكومي بإجازة عيد الأضحى

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان البنك المركزي تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ونظم سداد حتى 30 سنة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء عيد الأضحى ثورة 23 يوليو جمهورية صربيا وزير الدفاع

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