حدث في 8 ساعات| إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري.. وقرار حكومي بإجازة عيد الأضحى

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان البنك المركزي تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ونظم سداد حتى 30 سنة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: