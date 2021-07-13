السيسي يستقبل وفد الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفدًا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

حضر اللقاء نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب كلٍ من دينيس إيريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، وخريستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استنادًا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين، كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرًا أو إرثًا إنسانيًا.​