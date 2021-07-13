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"إفريقية النواب" تدعم جهود الوكالة المصرية للتنمية بشأن قضايا القارة

05:24 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
"إفريقية النواب" تدعم جهود الوكالة المصرية للتنمية بشأن قضايا القارة

النائب شريف الجبلي

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، بحضور السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، بشأن الإفادة والإحاطة، بينما صرفت ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المقدرة بـ200 مليون جنيه مصري في ظل توقف الدورات التدريبية أثناء ظروف جائحة كورونا.

وأوضح السفير محمد خليل أوجه صرف ميزانية الوكالة؛ التي كانت على الدورات التدريبية، والمنح الدراسية والمساعدات الطبية واللوجستية والإنسانية والغذائية.

وأكد خليل الدور المهم للوكالة في دعم العلاقات المصرية مع القارة الإفريقية.

وطالب الجبلي ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتمادات المالية للوكالة؛ حيث إن الميزانية الحالية لا ترتقي بحجم الأنشطة المصرية والفعاليات التي تقوم بها ولا الدور الريادي من مصر في إفريقيا، معلنًا دعم اللجنة بجميع أعضائها للوكالة لتقوم بدورها تجاه جميع القضايا التي تهم الدول.

شريف الجبلي السفير محمد خليل مجلس النواب الوكالة المصرية للشراكة

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