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الحكومة تعلن رسميًا عدد أيام إجازات "عيد الأضحى".. و23 يوليو

05:01 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الحكومة تعلن رسميًا عدد أيام إجازات "عيد الأضحى".. و23 يوليو

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الحالي، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك وعيد ثورة 23 يوليو. بحسب بيان صحفي.

ويبدأ "عيد الأضحى"، يوم الثلاثاء المقبل، 20 يوليو المقبل.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أجازات عيد الأضحى عيد الأضحى ثورة 23 يوليو

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