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السيسي يعزي العراق في حادث مستشفى الحسين.. فماذا قال في برقيته؟

04:05 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
السيسي يعزي العراق في حادث مستشفى الحسين.. فماذا قال في برقيته؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفي الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق".

وبحسب بيان، جاء

نص البرقية: "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.. أبعث إلى سعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ببلدكم الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

أخي صاحب السعادة، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء.

إنا لله وإنا إليه راجعون"

مع أطيب تمنياتي الأخوية.

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