"إسكان النواب" تناقش أزمات المياه والصرف الصحي بسوهاج

"إسكان النواب" تناقش أزمات المياه والصرف الصحي بسوهاج
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج.
وجاء الطلب الأول المقدم من النائب أحمد نشأت، والذي تساءل عن سبب عدم افتتاح محطة مياه الشرب (إدفــــا- أولاد نصير) مركز سوهاج وانتهاء أعمالها، وهي تخدم 3 قري بنحو 110 آلاف نسمة، رغم أنه تم الانتهاء من نحو 99.9% من أعمالها، قائلًا: "عايز أعرف إيه حكاية 0,1%، قدمت 4 طلبات؛ منها اثنان بالفصل التشريعي الأول، ويأتي نفس الرد".
وقال نشأت في كلمته إن الأهالي يعانون نقص المياه، مدللًا على معاناة نجع الشيخ محمد، والذي لا توجد فيه مياه منذ سنة ونصف السنة؛ لا سيما بعد غلق البئر الارتوازية التي كانت تغذي المنطقة، وعلق النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، بقوله "هذا كلام خطير ويعد إهدارًا للمال العام ولوقت المواطنين".
وقال المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، إنه من المتوقع أن تدخل المحطة في الخدمة بحلول 15 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة واجهت تعثرات، والمحطة بالفعل منتهية منذ أكثر من عام، وانتهت آخر نقطة ربط منذ أسبوعَين وتم تشكيل لجان مختصة أقرت عددًا من الملاحظات، والشركة تعمل على الانتهاء منها.
وقال المهندس محمد السيد، مسؤول بالصرف الصحفي بسوهاج، إن لجان الفحص قدمت ملاحظاتها، وأرسلتها إلى الهيئة التي قامت بتكليف الشركة المنفذة، والأمر متوقف علي إنهاء الملاحظات التي تعوق التشغيل.
وناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا- سوهاج.
وطالب إيهاب منصور وكيل اللجنة النائب، المحافظة بإفادة اللجنة بمكاتبة توضح الجهة المسؤولة عن استكمال المشروع والجدول الزمني.
وقال منصور، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن زمن مشروعات الشو الإعلامي انتهى منذ الفصل التشريعي الماضي، والمجلس أنهى هذه المشروعات التي تستخدم للعرض الإعلامي.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان