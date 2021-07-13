"إسكان النواب" تناقش أزمات المياه والصرف الصحي بسوهاج

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج.

وجاء الطلب الأول المقدم من النائب أحمد نشأت، والذي تساءل عن سبب عدم افتتاح محطة مياه الشرب (إدفــــا- أولاد نصير) مركز سوهاج وانتهاء أعمالها، وهي تخدم 3 قري بنحو 110 آلاف نسمة، رغم أنه تم الانتهاء من نحو 99.9% من أعمالها، قائلًا: "عايز أعرف إيه حكاية 0,1%، قدمت 4 طلبات؛ منها اثنان بالفصل التشريعي الأول، ويأتي نفس الرد".

وقال نشأت في كلمته إن الأهالي يعانون نقص المياه، مدللًا على معاناة نجع الشيخ محمد، والذي لا توجد فيه مياه منذ سنة ونصف السنة؛ لا سيما بعد غلق البئر الارتوازية التي كانت تغذي المنطقة، وعلق النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، بقوله "هذا كلام خطير ويعد إهدارًا للمال العام ولوقت المواطنين".

وقال المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، إنه من المتوقع أن تدخل المحطة في الخدمة بحلول 15 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة واجهت تعثرات، والمحطة بالفعل منتهية منذ أكثر من عام، وانتهت آخر نقطة ربط منذ أسبوعَين وتم تشكيل لجان مختصة أقرت عددًا من الملاحظات، والشركة تعمل على الانتهاء منها.

وقال المهندس محمد السيد، مسؤول بالصرف الصحفي بسوهاج، إن لجان الفحص قدمت ملاحظاتها، وأرسلتها إلى الهيئة التي قامت بتكليف الشركة المنفذة، والأمر متوقف علي إنهاء الملاحظات التي تعوق التشغيل.

وناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا- سوهاج.

وطالب إيهاب منصور وكيل اللجنة النائب، المحافظة بإفادة اللجنة بمكاتبة توضح الجهة المسؤولة عن استكمال المشروع والجدول الزمني.

وقال منصور، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن زمن مشروعات الشو الإعلامي انتهى منذ الفصل التشريعي الماضي، والمجلس أنهى هذه المشروعات التي تستخدم للعرض الإعلامي.