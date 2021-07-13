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الجيزة: غلق وتشميع 6 محال تجارية بالعجوزة وإلغاء سوق الثلاثاء بالمنيب

03:53 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الجيزة: غلق وتشميع 6 محال تجارية بالعجوزة وإلغاء سوق الثلاثاء بالمنيب

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة المرور الدوري علي المحال والمنشأت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل وحصولها علي التراخيص اللازمة للتشغيل من الجهات المختصة مع شن حملات رفع الإشغالات يوميا وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع.

وقام حي العجوزة بالتعاون مع شرطة المرافق، بغلق وتشميع عدد 6 محال تجارية تدار بدون ترخيص بشارع شهاب وجزيرة العرب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم شن حملات بشوارع دمشق وعدن و الرياض والعراق وشارع دجلة وميدان أنس بن مالك لرفع الإشغالات وقد تم كلبشة السيارات المنتظرة على الأرصفة أو التي تعوق الحركة المرورية بشارع جزيرة العرب وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

كما شن حي الهرم، حملات لرفع الإشغالات بشارع اللبيني فيصل تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق والقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

كما قام حي جنوب الجيزة بإلغاء سوق الثلاثاء الأسبوعي بمنطقة المنيب، ورفع الإشغالات للمخالفين لما يحدثه السوق من إعاقة لحركة المشاة والسيارات وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

أحمد راشد الجيزة العجوزة المنشأت التجارية تشميع محال

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