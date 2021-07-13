وزير الدفاع يلتقي وزير دفاع جمهورية صربيا ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك على هامش عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وبحسب بيان، تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولي وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى لجمهورية صربيا بالقاهرة.