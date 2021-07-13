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على رأسهم الوزير.. وفد رفيع المستوى من الأوقاف يقدم التهنئة لشيخ الأزهر بعيد الأضحى

02:58 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
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كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقافعلى رأس وفد يضم كل من، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك، بمقر المشيخة، الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر.

وأهدى فضيلة الإمام الأكبر نسخة من كتابه (القول الطيب) الذي يقع في ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف في حين أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتابه (مسيرة النقد الأدبي وقضاياه) لفضيلة الإمام.

وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال اللقاء على فضيلة الإمام التعاون المشترك في تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه فضيلة الإمام الأكبر.

وشارك وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر الذي عقد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر بمقر المشيخة.

شيخ الأزهر عيد الأضحى محمد مختار جمعة وزير الأوقافعلى جابر طايع يوسف أحمد الطيب المجلس الأعلى للأزهر

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