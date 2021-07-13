لمحدودي الدخل.. خطوات الحصول على شقة بالتمويل العقاري (أوراق وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

خطوات التقديم:

- مشروع الإسكان الاجتماعي يتم طرحه عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، وتم طرح 14 إعلانا قبل ذلك ومتوقع خلال الفترة المقبلة طرح الإعلان رقم 15، ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- بعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتى تتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه وفقا لكل طرح جديد، وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة، وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية إذا كان تسليم المشروع بد 3 سنوات أما إذا كان التسليم فورس سيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص والتى تبدأ الاستعلام الميدانى، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد ذلك

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا.

- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه شهريا.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.