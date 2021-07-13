ما موعد تطبيق قانون فصل الموظفين "الإخوان" بعد موافقة "النواب" وأبرز معلوماته؟

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، أمس، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ويرصد "مصراوي" موعد تطبيق القانون وأبرز معلوماته، في ما يلي:

بعد موافقة البرلمان النهائية أمس، يكون من المقرر إرساله إلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره رسميًّا ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم تطبيقه في اليوم التالي لنشره.

وجاءت أبرز معلومات القانون كالتالي:

تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية

وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب.

وقف صرف نصف أجر الموظف طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر.