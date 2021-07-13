للباحثين عن امتلاك شقة.. ما شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بعد تفعيلها؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

وجاءت شروط الاستفادة من المبادرة على النحو التالي:

شروط عامة:

- يكون المستفيد مصريًا.

- تكون الوحدة كاملة التشطيب، وكاملة المرافق.

- تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسم.

- سعر الفائدة 3 % متناقصة، ومدة سداد تصل لـ30 سنة.

لمحدودي الدخل:

- ألا يزيد الدخل الشهري على 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للعزب.

- سعر الوحدة سيتم تحديدها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والذي وصل لـ350 ألف جنيه.

- نسبة المقدم لمحدودي الدخل تصل لـ10%.

ألا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

لمتوسطي الدخل:

- ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للعزب 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه.

-سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى،ز

- وبالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

كما يمكن لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.