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تحذير من هيئة الدواء بشأن استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن

01:11 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
تحذير من هيئة الدواء بشأن استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن

هيئة الدواء المصرية

كتب احمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

وفي هذا الإطار ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الألكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة" وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم" وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة،وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية في نشر الوعي الصحي فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها بجمهورية مصر العربية باستخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وانطلاقا من حرص الهيئة على التصدي للترويج للمستحضرات الغير مرخصة بجمهورية مصر العربية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات ومنها ما ورد إلى مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة من استفسارات عن بعض المستحضرات مجهولة المصدر التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات لاستخدامها في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

هيئة الدواء المصرية مستحضرات مجهولة المصدر إنقاص الوزن علاج السمنة

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