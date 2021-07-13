لوصول المياه لنهايات الترع.. طلب برلماني بوضع آلية لتوزيع المقننات المائية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، بشأن إعادة النظر في توزيع المقننات المائية داخل المحافظات، بالإضافة إلى بحث أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات بعض الترع، مما يؤثر على المحاصيل الصيفية وينعكس على قطاع الزراعة وخسارة الفلاح بشكل مباشر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عددًا من الترع ببعض المحافظات تشهد انخفاض منسوب المياه أو عدم وصول المياه إلى النهايات، مما يؤثر بصورة كبيرة على حجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية، ويهدد بهلاك المحاصيل وبوار الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن بعض الترع بمحافظة قنا وعلى وجه التحديد قريتي الحسينات والمراشدة يعاني المزارعون عدم الوصول إلى النهايات؛ مما يستوجب وضع آلية لتوزيع المقننات المائية على الأراضي بالمحافظة، بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن توزيع المقننات المائية المخصصة لكل محافظة وفقًا لطبيعة التربة والمحاصيل الزراعية يسهم في حل هذه الأزمة، وهذا بدوره يتطلب تنسيقًا بين الزراعة والري للوقوف على مساحات الأراضي المزروعة وطبيعة المحاصيل ومن ثم يتم توزيع المقننات بناء على قاعدة المعلومات لدى الوزارة.

وأكد عضو البرلمان أن مشروع تبطين الترع الذي شرعت الدولة في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة سيسهم بقوة في وصول المياه لنهايات الترع، وترشيد الاستهلاك، من خلال تقليل نسبة البخر وتسرب المياه، بالإضافة إلى المكاسب الخاصة بمنظومة الصحة وعلى وجه التحديد تغطية الترع الموجودة وسط الكتلة السكنية، وبهذا سيسهم المشروع في حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع.