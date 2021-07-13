طوارئ وإلغاء إجازات.. محافظ القاهرة يعلن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص رقمي الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتى الطب البيطري، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات.

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

وطالب محافظ القاهرة، هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بكافة جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها وتكليف غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل علي مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

وشدد محافظ القاهرة، على هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حمل العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات ومنع تواجد الباعة الجائلين.​