اليوم.. خالد عبدالعال يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

​يترأس اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بديوانها العام في حي عابدين، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ونواب المحافظ للمناطق الأربع، ورؤساء الأحياء، ورؤساء الهيئات والمديريات الخدمية.

يستعرض الاجتماع، أهم المشروعات التي افتتحتها المحافظة، خلال شهر يوليو، حيث تحتفل ٦ يوليو من كل عام بعيدها القومي، وذكرى تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، حيث تمر هذا العام الذكرى ١٠٥٢ على ذلك.

كما يستعرض الاجتماع، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وجهودها كذلك في تأمين امتحانات الثانوية العامة.