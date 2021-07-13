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اليوم.. وزير التموين يشارك في افتتاح معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

04:30 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
اليوم.. وزير التموين يشارك في افتتاح معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:
يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة للاستثمار، اليوم معرض صنع في مصر بمدينه جوبا بجنوب السودان.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض يشارك فيه 9 شركات تابعه للوزارة هي شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركه طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الأرز.

وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

وأكد المصيلحي إلى أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

وأضاف المصيلحي إلى أن التواجد فى هذا المعرض سيساهم في ايجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة.​

وزارة التموين معرض صنع في مصر جنوب السودان وزارة الصناعة مدينه جوبا

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