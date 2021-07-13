أوبرا الإسكندرية تنظم حفل العندليب الأسمر ٢٩ يوليو الجاري

الإسكندرية- (أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ٢٩ يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ ، منها حاول تفتكرني ، وأنا لك على طول، وأهواك، وبحلم بيك، توبة، بيع قلبك ، شغلونى ، عشانك يا قمر ، فاتت جنبنا ، سواح.

ويشارك في الحفل نجوم الفرقة ياسر سعيد، محمد متولي ، مصطفى سعد ، أيمن مصطفى ، محمد الخولى ، و صوليست كمان ايهاب عبدالحميد.​