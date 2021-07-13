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التعليم تكشف تفاصيل تصوير فيديو داخل لجان الثانوية العامة

12:19 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
التعليم تكشف تفاصيل تصوير فيديو داخل لجان الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوصل إلى حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تليجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الطلاب يؤدون امتحان اللغة العربية من داخل إحدى اللجان، ويقوم طالب آخر بتصوير الفيديو وزملاءه، في ظل غياب المراقبين.

وأكد المصدر لمصراوي، أنه تبين أن وراء الفيديو طالب بإحدى المدارس الدولية، مؤكدًا أن تصوير الفيديو أثناء أداء امتحان اللغة العربية للمدارس الدولية، والذي يعتبر ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة فيسبوك تليجرام مواقع التواصل الاجتماعي

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