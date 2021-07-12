منذ فكرتها وحتى تدشينها.. ١٤ معلومة عن كنيسة النوبارية الجديدة

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كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

ويرصد مصراوي أهم المعلومات عن الكنيسة النوبارية الجديدة:

- سنة ١٩٩٧ زيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ونيافة الأنبا تواضروس الأسقف العام (قداسة البابا تواضروس الثاني) للنوبارية وتقديم طلب لجهاز المدينة لإنشاء كنيسة بها.

- ١٦ فبراير ٢٠٠٢ تكليف الخادم سعد الله عبد الملاك بخدمة الأسر المسيحية في مدينة النوبارية.

- ٢١ فبراير ٢٠٠٣ سيامة القس يوحنا عبد الملاك كاهنًا لخدمة مدينة النوبارية.

- ٣ أغسطس ٢٠١٠ صدور قرار بتخصيص أرض لبناء كنيسة بمدينة النوبارية.

- ٣ يناير ٢٠١١ مطرانية البحيرة تتسلم الأرض من جهاز مدينة النوبارية.

- ٢٠١٣ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٥ لبناء الكنيسة.

- ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ صدور الترخيص بالبناء.

- ١٦ نوفمبر ٢٠١٣ بناء السور الخارجي وتعديل مناسيب التربة والحصيرة الأساسية.

- ٥ ديسمبر ٢٠١٣ وضع حجر الأساس بيد نيافة الأنبا باخوميوس.

- ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ تأسيس وتشييد الدور الأول (كنيسة الشهيد مارجرجس)

- من فبراير ٢٠١٤ حتى مارس ٢٠١٥ بناء الدور الثاني (كنيسة الرسولين بطرس وبولس) والقباب والمنارات.

- من فبراير ٢٠١٦ م حتى ٢٠١٨ استكمال أعمال البناء والتشطيب الداخلي والخارجي للكنيسة ورفع أجراس الكنيسة.

- من ٢٠١٨ حتى يوليو ٢٠٢١ استكمال التشطيبات النهائية للكنيسة وتثبيت حامل الأيقونات أمام الهيكل وأيقونات الكنيسة.

- ١٢ يوليو (عيد الرسل) ٢٠٢١ تدشين الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس وثمانية من الآباء الأساقفة.