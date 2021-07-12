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الأحد المقبل.. الحضرة تحتفل بعيد الأضحى في دار الأوبرا

10:52 م الإثنين 12 يوليه 2021
الأحد المقبل.. الحضرة تحتفل بعيد الأضحى في دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

تستعد فرقة الحضرة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عبر سهرة صوفية خاصة في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل.

وتحتفل الحضرة مع جمهورها في القاهرة بعيد ميلادها السادس، عبر سهرة صوفية خاصة تقدم خلالها عدة مفاجآت غنائية جديدة وضيوف مميزين، على رأسهم مشاركة خاصة للمنشد محمود التهامي الذي يشارك الفرقة في تأدية قصيدة بردة البوصيري.

وتضع الحضرة لمستها الصوفية خلال فعاليات مهرجان الصيف في الأوبرا، عبر تقديم ليلة إنشاد صوفي استثنائية تعيد فيها إحياء أشهر قصائدها بشكل موسيقي وبصري جديد، من بينها "إني جعلتك في الفؤاد محدثي" و"مدد يا سيدة" و"نحن في ساحة الحسين نزلنا" مع احتفائها بعيد الأضحى المبارك وموسم الحج عبر تقديم قصيدة "نفسي أزورك يا نبي".

كما احتفت الحضرة مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "أرباب الهوى"، الذي ضم في جعبته 10 قصائد مختلفة ممزوجة بالأداء الغنائي الجماعي للإنشاد الصوفي مع لمسات آسرة من المديح في حب النبي، والابتهالات للتقرب إلى الخالق، تعيد خلاله إحياء روائع الصوفية لكبار الشيوخ المصريين والعرب، منها "يا ساكني البطحاء" للشيخ عمر بن الفارض، وقصيدتان للشيخ صالح الجعفري مع وجبة دسمة من روائع الحلاج.

هذا المحتوى من

دار الأوبرا المصرية عيد الأضحى سهرة صوفية إنشاد صوفي

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