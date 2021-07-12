بحضور مدبولي.. "رياضة النواب": اجتماع رباعي لحل تعدد ولاية أراضي مراكز الشباب

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات موسعة لتعنت أجهزة وزارة التنمية المحلية في التعامل مع مراكز الشباب؛ خصوصًا في ما يتعلق بالتراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبَي إحاطة مقدمين من النائبين ثروت سويلم وخالد بدوي، بشأن تطوير مراكز الشباب، وإحلال وتجديد بعض المراكز بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب، إنه رغم حرص الدولة على دعم الشباب؛ فإن هناك تعنتًا كبيرًا من المحليات ضد مراكز الشباب، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية تعظم مواردها على حساب الشباب من خلال المغالاة في التراخيص.. وغيرها.

وتابع سويلم: المحليات تتعامل بمنتهى السوء مع مراكز الشباب ويجب على وزارة الشباب مساعدة المراكز في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.

وطالب سويلم الحكومة بضرورة تفعيل استبدال مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية العالية؛ لشراء مساحة أكبر، ولا تتحمل ميزانية وزارة الشباب أي أموال.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إنه سيتم عقد جلسة استماع بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الشباب، لبحث تسهيل إجراءاتُ التراخيص خصوصًا في ما يتعلق بإنشاء محلات بأسوار مراكز الشباب.

وكشف رئيس لجنة الشباب عن عقد لقاء قريب بحضوره بمقر مجلس الوزراء، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وسيكون أكثر الملفات المطروحة على رئيس الوزراء، خلال اللقاء هو موضوع نقل ولاية الأراضي ذات النفع العام، لصالح وزارة الشباب.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، المتعلق بتطوير مركز شباب الحبش، وأكد بدوي أن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من المراكز الفقيرة، ورغم ذلك شهد طفرة في بعض المنشآت الرياضية؛ ولكن في الوقت ذاته يوجد بعض مراكز الشباب التي تحتاج إلى تطوير.

وطالب بدوي بضرورة تماشي تصميمات مراكز الشباب مع الفترة الحالية ويكون هناك أكثر من تصميم.