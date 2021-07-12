بيع 61 ألف نسخة.. تعرف على حصاد مبادرة "ثقافتك كتابك" في معرض الكتاب

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، استمرار نجاح مبادرة "ثقافتك كتابك" في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الحاج علي، في بيان، إن عدد النُسخ المباعة من المبادرة بلغت حتى اليوم الثاني عشر من أيام المعرض بالمبادرة قرابة 61 ألف نسخة.

وأضاف أن هذه الأرقام المتميزة مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها، ساهمت في تحقيقها القرارات التي وجهت بها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيها، فضلا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما أسهم في الإقبال الجماهيرى المضطرد الذي يشهده المعرض يوما بعد يوم.

شملت قائمة العناوين الأعلى مبيعا و إقبالا من الزوار بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب شملت الكتب التالية: "شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس،فئران ورجال ورسالة الغفران.

كما أعرب المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن سعادته بحالة الوعي المجتمعي التي انعكست على الإقبال الجماهيري نحو إصدارات الهيئة بالمعرض بفضل قرارات زيادة الطاقة الاستيعابية وحجم التخفيضات المقررة بالمبادرة.

وأضاف عطوة أن مبيعات الهيئة بالمبادرة بلغت قرابة 26 ألف نسخة حتى اليوم الثاني عشر من أيام المعرض، حيث شهد الجناح إقبالا كبيرًا من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي وقطر الندى وكانت أعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ، فجر الضمير، كما نفدت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الإقبال على سلسلة النشر الاقليمي التي يبلغ سعرها 1 جنيها ومجلة قطر الندي التى تبلغ سعرها 3 جنيها.

كما احتل المركز القومي للترجمة المركز برئاسة الدكتورة كرمة سامي المرتبة الثالثة من بين الأروقة الأعلى رواجا بالمبادرة حتى اليوم الثاني عشر، حيث بلغت مبيعاته قرابة 16 ألف نسخة حيث جاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام ، وحيث يقدم المركز خصماً على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحفيين، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكاديميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك"، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.