"الهجرة" تجدد دعوتها للعالقين بالإمارات بسرعة التسجيل للعودة لمصر​

كتب- مصراوي:

جدَّدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأثنين، دعوتها للمصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"؛ بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، بضرورة التسجيل على استمارة الوزارة الخاصة بالراغبين من العالقين في العودة إلى مصر في تلك الفترة.

وقالت الوزيرة - فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" قد حددت يوم 15 يوليو الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في العودة من المصريين العالقين والمسافرين عبر خطوطها، لتعديل موعد السفر الخاص بهم دون غرامات، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي، حيث أن هناك جسرًا جويًا لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى الوطن منذ الخميس 8 يوليو، بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتيّ السياحة والطيران.

وأضافت أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين والمسافرين عن طريق الشركات السياحية، لتغيير جهة السفر من "دبي إلى المملكة العربية السعودية" لتتحول إلى "دبي إلى القاهرة"، مثمنة حرص نحو 38 شركة سياحية لخدمة المواطنين العالقين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطنون تكلفة إضافية للعودة إلى القاهرة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونًا مع حكومة دبي لعودة العالقين، المسافرين مع شركات الطيران الإماراتية: "الإمارات، وفلاي دبي، والعربية" والعمل على تيسير عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.