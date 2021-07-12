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حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بمواصلة تطوير أصول قطاع الأعمال.. والبرلمان يوافق على مد الطوارئ

08:07 م الإثنين 12 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بمواصلة تطوير أصول قطاع الأعمال.. والبرلمان يوافق على مد الطوارئ

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ، كما وافق المجلس بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي مجلس النواب حنفي جبالي مصطفى مدبولي قانون فصل الإخوان هالة زايد الطاقة البديلة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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