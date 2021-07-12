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باعوا التذاكر في السوق السوداء.. إيقاف صرافي تذاكر منطقة سوهاج عن العمل وإحالتهم للتحقيق

04:37 م الإثنين 12 يوليه 2021
باعوا التذاكر في السوق السوداء.. إيقاف صرافي تذاكر منطقة سوهاج عن العمل وإحالتهم للتحقيق

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف عدد من صرافي التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمدة ستة أشهر، وتحويلهم للتحقيق في واقعة بيع أحد مالكي محال الإنترنت 144 تذكرة بالسوق السوداء.

وبحسب بيان، تمت مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بدءًا من: "رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات"، بعقوبات تتراوح بين 5 أيام، و30 يومًا.

كانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج قد تمكنت من القبض على مالك محل الإنترنت بحوزته 144 تذكرة، تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة، وبتوقيتات وقطارات مختلفة؛ وذلك بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى، وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن، بحيث تتيح الهيئة لكل راكب 4 تذاكر بموجب الرقم القومي.

وتؤكد الهيئة أنها لا تألو جهدًا في محاربة السوق السوداء، والضرب بيد من حديد عقابًا لكل من تسول له نفسه المساهمة في بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.​

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